La obra producida por Rockstar Games pasó la barrera de ser un simple juego a convertirse en un fenómeno cultural que ya movió miles de millones de dólares

El jueves 19 de noviembre de 2026 pasará a la historia no solo de los videojuegos, sino de toda la industria del entretenimiento, pues ese día vio la luz el que podría ser su producto más esperado: el Grand Theft Auto 6.

La obra producida por Rockstar Games pasó la barrera de ser un simple juego a convertirse en un fenómeno cultural que ya movió miles de millones de dólares, aunque apenas está viendo la luz.

Aunque apenas los primeros gamers están explorando la nueva Vice City, GTA 6 ya rompió varias marcas que serán muy complicadas de superar, no solo por otro juego, sino incluso por estrenos de Hollywood.

Todos recordamos que los tráilers de las películas de Marvel generaron un mar de expectativa, pero ninguna lo hizo tanto como este GTA 6, pues el día que salió el primer avance, este tuvo más de 90.4 millones de reproducciones solamente en YouTube.

La expectativa no fue solo de vistas, sino de compras, pues desde que estuvo disponible para compra anticipada, el juego se volvió el más reservado en la historia, pues se estiman más de 15 millones de copias vendidas antes de la fecha de estreno.

Una mina de oro

Si pasamos esto a números, tenemos que Grand Theft Auto 6 ya generó más de US$1,200 millones en ganancias, por lo que si fuera un filme, con lo que entraría entre las 30 películas más taquilleras de la historia, pese a que todavía no ha salido y solo está disponible para consolas.

Cuando se reveló que el juego ocuparía más de 200 gigas de espacio en las consolas, mucha gente puso el grito en el cielo, pues es de los juegos más pesados que se han producido; además, con su función de descarga anticipada, se movieron más de 33 terabites por segundo en todo el mundo solo para descargarlo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues se rumorea que Rockstar Games invirtió más de US$1500 millones en el desarrollo del juego, convirtiéndolo no solo en el videojuego más caro de la historia, sino en la producción audiovisual más costosa.

Esta cifra supera por mucho los US$531 millones que costó el desarrollo de Jurassic World Dominion, que de momento es la película más costosa de la historia sin incluir publicidad.

La 'GTA flu'

Los 13 años de espera representan casi media vida para gran parte de la fuerza laboral, por lo que millones de trabajadores, especialmente de la generación Z, están preparados para no ir a trabajar para poder disfrutar del juego.

Se estima que la cantidad de permisos laborales para el 19 de noviembre de 2026 que se pidieron alrededor del mundo incrementó en 44% con respecto al año anterior.

Según expertos, solo en Estados Unidos se podrían perder más de US$1,000 en permisos laborales para personas que pidieron vacaciones para disfrutar el lanzamiento de GTA 6.