Revocan visas a dúo Bob Vylan; acusan discurso de odio

El Departamento de Estado de Estados Unidos, ha anunciado la revocación de las visas al grupo de punk y rap británico Bob Vylan, después de que el sábado animaran a la multitud de un festival a corear consignas antisionistas y contra las Fuerzas Armadas israelíes.

The @StateDept has revoked the US visas for the members of the Bob Vylan band in light of their hateful tirade at Glastonbury, including leading the crowd in death chants. Foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country.