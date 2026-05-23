Revive Itatí Cantoral revive su icónica escena de 'la lisiada'

La divertida recreación ocurrió durante la participación de Itatí en el programa digital Pinky Promise, conducido por Karla Díaz.

Itatí Cantoral volvió a conquistar las redes sociales luego de recrear una de las escenas más famosas e inolvidables de las telenovelas mexicanas junto a Karla Díaz.

La actriz revivió el icónico momento de “¿Qué haces besando a la lisiada?”, frase que se convirtió en un fenómeno viral gracias a su personaje de Soraya Montenegro en María la del Barrio.

La divertida recreación ocurrió durante la participación de Itatí en el programa digital Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, donde ambas decidieron darle vida nuevamente a la legendaria escena que durante años ha circulado como meme en todo el mundo.

En el video, Itatí Cantoral aparece interpretando nuevamente a Soraya Montenegro con la intensidad y dramatismo que hicieron famoso al personaje, mientras Karla Díaz participa en la recreación provocando risas y nostalgia entre los fans.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios celebraron el regreso de una de las villanas más icónicas de la televisión mexicana. Incluso, muchos destacaron que la escena sigue vigente a más de 20 años de haberse transmitido originalmente.

La frase “¿Qué haces besando a la lisiada?” se convirtió con el tiempo en uno de los memes más populares de internet en Latinoamérica, llevando a Itatí Cantoral a convertirse en un fenómeno viral internacional y haciendo que nuevas generaciones conocieran al personaje de Soraya Montenegro.

Actualmente, la actriz continúa trabajando en televisión, teatro y plataformas digitales, mientras que su personaje sigue siendo referencia obligada dentro de la cultura pop mexicana y el mundo de las telenovelas.

Sin duda, esta inesperada recreación volvió a demostrar el enorme impacto que Soraya Montenegro continúa teniendo entre el público y las redes sociales.