Revelarán al último participante de La Granja VIP este domingo

El nuevo participante ingresará al programa de telerrealidad para romper las alianzas entre los competidores ya establecidos.

El mayor misterio de la segunda temporada de La Granja VIP 2 está a punto de resolverse. Desde el arranque del reality show, la producción sorprendió a los concursantes y a los espectadores al colocar dentro de la granja a un maniquí vestido de granjero con overol, prometiendo que en su lugar más adelante ingresaría en carne y hueso el último participante oficial.

La espera ha terminado; este domingo se revelará quién toma el lugar del misterioso muñeco y llega para romper las alianzas y cambiar las reglas del juego.

¿Quién es el verdadero participante detrás del maniquí?

Durante semanas, el muñeco con overol ocupó un lugar simbólico entre los habitantes, sirviendo como un recordatorio constante de que la lista de competidores aún no estaba completa.

Con el lanzamiento del nuevo avance donde se aprecia un huevo rodeado de energía eléctrica, un pollito recién nacido y un trébol de cuatro hojas, la producción confirmó que es momento de sustituir al maniquí por el auténtico "granjero infiltrado". Las redes sociales ya están repletas de teorías sobre quién será la celebridad que tome este lugar para "alborotar el gallinero".

¿Cuándo y dónde ver la esperada revelación?

Este domingo a las 8:00 p.m. durante la gala por la señal de Azteca Uno, puede continuar viendo el impacto de esta llegada a través de la transmisión en vivo por Disney+ con el seguimiento 24/7.