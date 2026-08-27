Revelan título de la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’

Netflix confirmó el título de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt

La plataforma de streaming confirmó el título de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, película de Quentin Tarantino estrenada en 2019. La nueva cinta llevará por nombre ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ y tendrá a David Fincher como director.

La producción retomará al personaje interpretado por Brad Pitt, quien volverá como Cliff Booth. La historia estará situada en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película, y mostrará al personaje enfrentándose a un Hollywood completamente distinto.

Quentin Tarantino escribe el guion de la secuela

Aunque Tarantino dirigió la primera entrega, en esta ocasión únicamente estará a cargo del guion. El cineasta decidió no dirigir la secuela porque busca que su próxima película como director, que planea como su último trabajo detrás de cámaras, no sea una continuación.

David Fincher asumirá la dirección de la producción, mientras que Brad Pitt encabezará nuevamente el reparto. El elenco también incluirá a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

La película llegará primero a salas IMAX

‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ tendrá una exhibición de dos semanas en salas IMAX a nivel mundial a partir del 25 de noviembre de 2026. Posteriormente, la cinta llegará al catálogo de Netflix el 23 de diciembre.

Estrenada en 2019, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino y contó con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Austin Butler, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Al Pacino y Luke Perry, entre otros.

La película obtuvo dos premios Óscar: Brad Pitt ganó como Mejor Actor de Reparto, mientras que Barbara Ling y Nancy Haight fueron reconocidas por Mejor Diseño de Producción.