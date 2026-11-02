Revelan que Laura Bozzo tuvo 10% de vida tras operación

Su hija Victoria de la Fuente detalló que la conductora sufrió una peritonitis por úlcera perforada y pasó dos semanas en terapia.

La salud de Laura Bozzo atravesó uno de sus momentos más críticos en octubre, cuando una emergencia médica puso su vida en peligro. Fue su hija, Victoria de la Fuente, quien reveló la gravedad de lo ocurrido y confesó que, cuando los médicos intervinieron a la conductora, les dieron apenas un 10 por ciento de posibilidades de que sobreviviera.

De acuerdo con el testimonio de Victoria, todo comenzó cuando la presentadora sufrió fuertes dolores abdominales mientras se encontraba en Acapulco. Al recibir atención médica, los especialistas detectaron que una úlcera se había perforado y provocado peritonitis, una complicación que requirió una cirugía de emergencia.

La hija de la conductora explicó que la situación fue sumamente delicada y que la primera intervención resultó fundamental para salvarle la vida. Después de recibir atención inicial, Laura fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su tratamiento y permanecer bajo vigilancia médica especializada.

Durante aproximadamente dos semanas, la llamada abogada de los pobres permaneció en terapia intensiva. Según relató Victoria, su estado presentó altibajos y necesitó asistencia médica para respirar, además de otros cuidados para mantener estables sus funciones vitales. Por esa razón, la familia prefirió mantener cierta reserva mientras esperaban avances en su recuperación.

Sin embargo, las noticias más recientes trajeron un respiro para sus seres queridos. Victoria confirmó que su mamá salió de terapia intensiva y fue trasladada a una habitación de hospitalización general. Incluso contó que Laura ya se encontraba hablando y que llegó a quejarse de estar aburrida en el hospital, algo que su hija recibió como una señal alentadora después de tantos días de incertidumbre.

Aunque su evolución es favorable, todavía no se ha confirmado una fecha para que reciba el alta médica.

Por otra parte, Victoria expresó su indignación ante los rumores que circularon en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de su madre. La joven criticó que se difunda información falsa sobre la salud de una persona para conseguir atención e interacciones. Mientras Laura continúa recuperándose, su familia mantiene la esperanza de que pueda superar esta difícil etapa y regresar poco a poco a sus actividades.