Revelan primer vistazo al Doctor Doom en 'Avengers: Doomsday'

El primer vistazo al Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday fue revelado a través de un arte conceptual

El primer vistazo al Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday fue revelado a través de un arte conceptual de la esperada producción de Marvel Studios.

La ilustración fue compartida en redes sociales por Andy Park, exdirector del departamento de Desarrollo Visual de Marvel Studios, quien señaló que la imagen representa su último trabajo completo al frente del área dentro de la compañía.

"AVENGERS: DOOMSDAY: la última película completa que tuve el honor de dirigir como Director de Desarrollo Visual en Marvel Studios", escribió Park al publicar el boceto.

La imagen muestra nuevos detalles

El material presentado permite observar por primera vez el diseño de la máscara del Doctor Doom, uno de los personajes centrales de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además, la ilustración incluye las primeras apariciones promocionales de algunos integrantes de los X-Men que regresarán a la pantalla grande, como Rondador Nocturno, interpretado por Alan Cumming; Bestia, a cargo de Kelsey Grammer; y Mística, interpretada por Rebecca Romijn.

El arte también muestra una imagen enigmática de Loki, personaje interpretado por Tom Hiddleston, ubicada en la parte central de la composición.

La salida de Andy Park de Marvel

Andy Park fue uno de los trabajadores despedidos por Disney en abril pasado y posteriormente anunció su salida de Marvel Studios mediante una publicación en X.

El artista destacó que formó parte del equipo desde sus inicios y recordó sus 16 años de trabajo, más de 40 películas y 15 proyectos como Director de Desarrollo Visual dentro de la compañía.

"Fin de una era. Estuve allí desde el inicio de un equipo que rompió moldes", expresó Park al despedirse.

Avengers: Doomsday se perfila como una de las producciones más ambiciosas de Marvel, con un amplio reparto que reúne a figuras importantes de la franquicia.

Entre los actores confirmados se encuentran Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour y Letitia Wright, entre otros.