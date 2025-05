Revelan primer tráiler de 'Zootopia 2' y fecha de estreno

Este martes, Disney ha compartido el tráiler de la siguiente película animada de la oficial Judy Hopps y el agente Nick Wilde, 'Zootopia 2' que llegará a los cines este año.

Tras el éxito obtenido con la primera entrega, su secuela llega casi una década después, ahora con una nueva misión en donde los protagonistas deberán hacer frente a un reptil de color azul.

El nuevo trailer de la película nos muestra a algunos de los personajes iniciales de la ciudad de Zootopia, donde los protagonistas Judy y Nick, volverán a poner a prueba sus capacidades como policías.

Ssssmash that play button for the new #Zootopia2 trailer 🐍 See it only in theaters November 26. pic.twitter.com/P3Ks3N1siO