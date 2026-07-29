Revelan nuevas imágenes de Belinda como Carlota

La plataforma de streaming mostró el primer vistazo de Belinda como Carlota de Bélgica en la nueva serie sobre la última emperatriz de México

La plataforma de streaming dio a conocer las primeras imágenes oficiales de Carlota, la nueva serie protagonizada por Belinda que recrea la vida de Carlota de Bélgica, la última emperatriz de México.

El adelanto marca el primer vistazo a la transformación de la cantante y actriz en uno de los personajes históricos más emblemáticos del país.

Primer vistazo a la emperatriz

Las fotografías fueron reveladas en una fecha simbólica, al coincidir con el aniversario de la boda entre Carlota de Bélgica y Maximiliano de Habsburgo, acontecimiento que dará inicio a la historia narrada en la producción.

En las imágenes, Belinda luce caracterizada con vestuario inspirado en la moda del siglo XIX, mientras que el actor español Jaime Lorente interpreta a Maximiliano. También aparecen Miguel Ángel Silvestre como Alfred van der Smissen y Mabel Cadena en el papel de Josefa.

La serie es una producción de Sony Pictures Television para HBO Max y fue filmada durante 17 semanas en diversas locaciones de América Latina y Europa.

De acuerdo con la plataforma, el proyecto contó con más de 40 escenarios, un elenco integrado por 45 actores, cerca de mil 370 extras y la participación de músicos, bailarines y especialistas para recrear la época del Segundo Imperio Mexicano.

Carlos Quintanilla Sakar funge como creador y showrunner, mientras que Adriana Pelusi encabeza el equipo de guion. La dirección estuvo a cargo de Ana Lorena Pérez Ríos y José Manuel Cravioto.

Además de Belinda, la producción reúne a un reparto internacional conformado por Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Irene Azuela, Álvaro Rico y Clara Alvarado, entre otros.

La serie propone una visión contemporánea de la historia de Carlota, explorando temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y los conflictos personales que marcaron su vida.

La historia de la última emperatriz

Carlota de Bélgica nació en 1840 y contrajo matrimonio con Maximiliano de Habsburgo en 1857. Años después, ambos llegaron a México para encabezar el Segundo Imperio Mexicano, instaurado en 1864.

Durante su estancia en el país, Carlota desempeñó un papel activo en asuntos políticos e incluso asumió funciones de regente en ausencia de Maximiliano. Sin embargo, el imperio se debilitó tras el retiro del apoyo francés y el avance de las fuerzas republicanas encabezadas por Benito Juárez.

En 1866 viajó a Europa para solicitar respaldo político y militar, pero no obtuvo el apoyo esperado. Fue entonces cuando comenzó a presentar un severo deterioro en su salud mental. Mientras tanto, Maximiliano permaneció en México, donde fue capturado y fusilado en 1867. Carlota vivió el resto de su vida en Bélgica y falleció en 1927.

Para Belinda, Carlota representa uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria como actriz. La intérprete ha señalado que dedicó varios meses a investigar la vida de la emperatriz y prepararse para el papel, además de realizar una transformación física que incluyó un cambio de imagen para acercarse al personaje.