Revelan logo del capítulo 800 de Los Simpson, esto sabemos

El 2026 verá un nuevo hito dentro del mundo del entretenimiento: la transmisión del capítulo 800 de Los Simpson, que seguirá estableciéndose como la serie más longeva en la historia de la televisión.

Para comenzar a calentar el ambiente, la producción compartió el logo especial que tendrá este episodio, el cual será parte de la temporada 37 de la serie desarrollada en Springfield desde 1989.

¿De qué va a tratar el episodio 800?

Al igual que las grandes producciones, la trama de este programa especial se mantiene en absoluto secreto, sin embargo, en cada especial se tienen referencias al pasado o al aniversario y cameos sorpresa, como en Navidad y las Casitas del Horror.

¿Cuándo saldrá el episodio 800?

Por el momento no se tiene la fecha exacta en la que se haría la transmisión de este episodio, sin embargo, todo parece indicar que sería cerca de la primavera de este año.

¿Cuáles son los mejores capítulos de Los Simpson?

De acuerdo con sitios especializados como IMDb, los mejores capítulos de los casi 800 de esta serie son:

El enemigo de Homero | 9.3/10 Sólo se muda dos veces | 9.2/10 El Cabo del Miedo | 9.2/10 ¿Quién mató al Sr. Burns? Parte 1 | 9.2/10 La Casita del Horror V | 9.2/10

¿Qué series superaron los 800 capítulos?

Aunque no son muchas, hay un par de series que lograron superar la barrera de los 800 episodios, una de ellas es One Peace, que supera los 1,100 capítulos, Doctor Who superó los 900, Detective Conan también superó los 1,100, pero Doraemon subrepasó los 1,787 con su primera adaptación.

Un caso especial es el de los Power Rangers, que sumando todas las temporadas supera los 960. Aunque cada cambio de temporada se cambian los protagonistas, la propia narrativa aclaró que todas las historias están relacionadas desde el nacimiento de la franquicia en 1993.