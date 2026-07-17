Revelan la causa de muerte del actor Sam Neill

El representante de Sam Neill informó que el actor murió por neumonía y que había superado con éxito el agresivo linfoma que padeció

El representante de Sam Neill confirmó que el actor falleció a consecuencia de una neumonía y aclaró que, al momento de su muerte, se encontraba libre de cáncer tras haber recibido un tratamiento exitoso contra un agresivo linfoma.

Philip Grenz, agente del protagonista de Jurassic Park desde hace varios años, explicó que decidió revelar la causa oficial de la muerte para poner fin a las versiones erróneas que circulaban en distintos medios de comunicación.

Días antes, la familia del actor informó mediante una publicación en Instagram que Neill falleció de forma repentina e inesperada a los 78 años, después de haber superado el cáncer que le fue diagnosticado.

Había superado un raro cáncer de sangre

El intérprete fue tratado por un linfoma de células T angioinmunoblásticas, un tipo poco común de cáncer en la sangre. De acuerdo con su representante, permaneció libre de la enfermedad gracias a la terapia CAR-T, un tratamiento innovador que permitió controlar el padecimiento.

En el pasado, el propio Sam Neill había comentado que, pese a encontrarse en remisión, era probable que tuviera que continuar recibiendo quimioterapia de manera indefinida.

Grenz informó que la familia realizará una ceremonia privada en la granja del actor en Nueva Zelanda, respetando el deseo de Neill de mantener su vida personal alejada de la atención pública.

Asimismo, agradeció a las personas cercanas al actor por respetar la privacidad de sus seres queridos durante este periodo de duelo.

Dejó proyectos pendientes

Durante el último año, Sam Neill filmó cuatro producciones que serán estrenadas en los próximos meses, entre ellas Godzilla x Kong: Supernova y la comedia romántica The Last Resort, en la que comparte créditos con Daisy Ridley.

Además de su carrera como actor, continuó involucrado en la administración de su bodega Two Paddocks.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras de la industria cinematográfica expresaron sus condolencias. Entre ellas se encuentran Steven Spielberg, Cillian Murphy, Nicole Kidman, Toni Collette, Kylie Minogue, Richard E. Grant, Alan Cumming, Alec Baldwin y Henry Golding.

El representante del actor también pidió que, en lugar de enviar flores, quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a organizaciones que Neill apoyaba, entre ellas la Dunstan Hospital Foundation y The Snowdome Foundation, dedicadas al fortalecimiento de la atención médica y al acceso a tratamientos contra el cáncer.