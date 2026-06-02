Revelan inesperado vínculo de los Bieber con Kendall y Elordi

Los famosos han sido fotografiados en otros destinos, incluidas playas privadas en Hawái y en Los Ángeles. Te contamos cómo habría iniciado el romance.

Justin Bieber y Hailey Bieber habrían tenido un papel clave en el acercamiento entre Kendall Jenner y Jacob Elordi, de acuerdo con versiones publicadas por medios del entretenimiento que apuntan a que la pareja facilitó los primeros encuentros entre la modelo y el actor australiano dentro de su círculo social.

Las especulaciones sobre una posible relación entre Jenner y Elordi comenzaron a tomar fuerza después de una fiesta posterior al festival Coachella, realizada en abril en California. Según fuentes citadas por el medio estadounidense, ambos convivieron durante el evento y fueron vistos interactuando de manera cercana, lo que despertó el interés de los asistentes.

El círculo de los Bieber habría facilitado los encuentros

Las versiones señalan que el entorno compartido por Justin y Hailey Bieber permitió que Kendall Jenner y Jacob Elordi coincidieran con mayor frecuencia en reuniones privadas y eventos sociales durante los últimos meses.

Una fuente aseguró que Jenner se mostró relajada y reservada durante aquella reunión posterior a Coachella, mientras que la conexión entre ambos comenzó a llamar la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones junto a los Bieber, alimentando las versiones sobre una posible relación sentimental.

Han sido vistos en varios encuentros recientes

Entre las apariciones más comentadas se encuentra una salida a Santa Bárbara, California, donde Kendall Jenner y Jacob Elordi compartieron una cena en un hotel antes de visitar un restaurante de la zona. De acuerdo con los reportes, Justin y Hailey Bieber también estuvieron presentes durante parte del encuentro.

Además, los famosos han sido fotografiados en otros destinos, incluidas playas privadas en Hawái y diferentes puntos de Los Ángeles, donde han coincidido con integrantes de su círculo cercano.

¿Qué tienen en común Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Fuentes cercanas a Jenner señalaron que la modelo encuentra afinidad con la personalidad y trayectoria del actor. Según una persona consultada por Page Six, ambos comparten experiencias relacionadas con la exposición mediática y el esfuerzo por construir sus carreras profesionales.

"Jacob es un tipo trabajador y parece tener los pies en la tierra. A ella le atraen las personas así", indicó una fuente cercana a la modelo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las constantes apariciones juntos continúan generando interés entre los seguidores de ambas celebridades.