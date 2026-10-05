Revelan expediente secreto del Granjero #21 en La Granja VIP 2

El misterioso integrante destaca por una personalidad inquieta, lealtad y un nivel máximo de energía según el anuncio oficial.

A través de sus redes sociales oficiales, el reality show La Granja VIP 2 sorprendió a sus seguidores al publicar una ficha técnica que anuncia el ingreso autorizado de un nuevo integrante confidencial a la competencia, identificado como el Grajero #21.

De acuerdo con el documento compartido bajo la leyenda de "Expediente Secreto", el misterioso competidor destaca por características muy particulares que sugieren la llegada de una mascota o un perrito a las instalaciones de la granja:

Ficha de perfil del nuevo integrante

• Nombre, Edad y Procedencia: Confidencial

• Personalidad: Inquieto y curioso

• Mayor cualidad: Lealtad

• Debilidad: La comida

• Pasatiempo favorito: Pasar tiempo al aire libre

• Nivel de energía: Máximo

• Habilidad especial: Hacerse querer

• Peor hábito: Meterse donde no lo llaman.

• ¿Viene a hacer amigos?: Probablemente

• ¿Viene a competir?: Claro.

• Estatus: Ingreso Autorizado

Hasta la fecha, la lista de participantes eliminados la integran Abigail Pak "La Coreañera", María Karunna y Carlos Trejo.

Asimismo, la tensión se mantiene en su punto más alto con la lista oficial de nominados en riesgo de abandonar el programa, donde se encuentran Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Rafael Mercadante.

La Granja VIP 2 se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno, con seguimiento en vivo 24/7 a través de Disney+.