Revelan detrás de cámaras de 'Godzilla Minus Zero'

Toho y Gkids compartieron un nuevo material detrás de cámaras de Godzilla Minus Zero, secuela de Godzilla Minus One, cinta dirigida por Takashi Yamazaki que obtuvo el Óscar.

El adelanto se presenta antes del estreno de la película en los cines de Norteamérica, programado para el 6 de noviembre. La producción tendrá su estreno mundial el 26 de septiembre, como parte de la selección Spotlight Gala de la edición 64 del Festival de Cine de Nueva York.

GODZILLA MINUS ZERO

VFX, Written, and Directed by Takashi Yamazaki

In IMAX November 6. #FilmedForIMAX pic.twitter.com/sPd7KX6JJg — IMAX (@IMAX) August 27, 2026

La historia continúa en 1949

La nueva película retomará los acontecimientos dos años después de lo ocurrido en Godzilla Minus One. Ambientada en 1949, la historia seguirá a la familia Shikishima mientras enfrenta una nueva catástrofe en un Japón que todavía intenta recuperarse de la devastación.

De acuerdo con la sinopsis, el país lleva dos años en proceso de reconstrucción y comienza a recuperar una frágil estabilidad cuando una nueva amenaza aparece y pone nuevamente en riesgo esa paz.

Yamazaki volverá a ocupar la silla de director. Toho y Gkids señalan que esta entrega contará con efectos visuales más ambiciosos que los de su antecesora, aunque conservará como eje la ambientación del Japón de la posguerra y las experiencias de sus personajes.

Godzilla Minus Zero fue filmada completamente en Japón y representa la primera producción japonesa realizada específicamente para IMAX.

Para el rodaje se utilizaron cámaras digitales de alta definición certificadas por IMAX, mientras que el sonido y las imágenes fueron optimizados para las pantallas de este formato.

Después de su presentación mundial en el Festival de Cine de Nueva York, la película llegará a los cines de Japón el 3 de noviembre. Tres días después comenzará su lanzamiento a gran escala en Norteamérica.

El trabajo de Gkids y Toho

Gkids, compañía dedicada a la selección, producción y distribución cinematográfica, fue adquirida por Toho en 2024. La empresa representa el trabajo de cineastas como Makoto Shinkai, Satoshi Kon, Tomm Moore y Mamoru Hosoda, además de distribuir oficialmente las películas de Studio Ghibli en Norteamérica.

Por su parte, Toho, fundada en 1932, desarrolla actividades relacionadas con la producción, distribución y exhibición de cine, el teatro, el anime y el sector inmobiliario. Su catálogo incluye la franquicia Godzilla, Los siete samuráis de Akira Kurosawa y las series de anime My Hero Academia y Jujutsu Kaisen.

El nuevo clip detrás de cámaras de Godzilla Minus Zero ofrece un adelanto de la producción antes de sus próximos estrenos en festivales y salas de cine.