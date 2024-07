Revelan de qué murió Laura Rivas, vidente de Extranormal

“Es para aclarar todas las falsas noticias que se han dado en torno al deceso de nuestra amada Laura Rivas, se ha especulado porque tenía una posesión. Nada más falso, nada más irreal. Que porque se murió de brujería... ¡claro que no! Por favor, paren eso. Lo que sucedió fue algo natural, fueron complicaciones médicas naturales. No tiene que ver con posesiones, no tiene que ver con su alma, no tiene que ver con su espíritu y su luz", dijo Marcela Rivas.