El protagonista de "Yes, Dear" murió a los 63 años por choque séptico; el certificado también señala influenza A y otros factores de salud

La causa oficial de muerte del actor y comediante estadounidense Anthony Clark fue revelada mediante su certificado de defunción, obtenido por la revista People. El documento señala que el intérprete falleció a consecuencia de un choque séptico, con influenza A y alcoholismo crónico entre las condiciones relacionadas con su muerte.

Clark murió el pasado 10 de noviembre, a los 63 años. De acuerdo con el certificado, la insuficiencia renal aguda también fue identificada como un factor significativo que contribuyó a su fallecimiento.

La información actualiza los primeros reportes sobre su muerte, en los que se había señalado que el actor había sufrido complicaciones relacionadas con neumonía y gripe.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Anthony Clark?

El documento oficial establece que el choque séptico fue la causa inmediata del fallecimiento. También registra la influenza A y el alcoholismo crónico, mientras que la insuficiencia renal aguda aparece como una condición que contribuyó al desenlace.

La noticia de su muerte fue comunicada el 11 de noviembre por su antiguo compañero de reparto Mike O'Malley, quien compartió un mensaje en redes sociales para recordar al actor y destacar su talento como comediante.

"Era un tipo divertidísimo", escribió O'Malley, quien recordó que conocía el trabajo de Clark desde antes de compartir créditos con él en televisión.

El actor también relató que ambos habían hablado por teléfono aproximadamente tres semanas antes de su fallecimiento y que, durante esa conversación, Clark volvió a hacerlo reír.

Anthony Clark alcanzó la popularidad con "Yes, Dear"

Clark fue reconocido principalmente por interpretar a Gregory "Greg" Warner en la comedia televisiva "Yes, Dear", producción de CBS que se transmitió durante seis temporadas, entre 2000 y 2006, y sumó 122 episodios.

En la serie compartió créditos con Mike O'Malley, Jean Louisa Kelly y Liza Snyder. La historia seguía la vida de Greg y su esposa Kim, quienes debían adaptarse a la convivencia con la hermana de ella y su familia, instalada en la casa de huéspedes.

Antes de consolidarse como actor, Clark desarrolló una trayectoria como comediante de stand-up, especialmente en la escena de Boston durante la década de 1990. También participó en el especial de HBO "Young Comedians" de 1995, junto a figuras como Dave Chappelle y Louis C.K.

También participó en "La Roca" y "Boston Common"

Además de su trabajo en "Yes, Dear", Anthony Clark tuvo papeles protagónicos en las series "Boston Common" y "Soul Man". En cine participó en producciones como "The Rock", protagonizada por Nicolas Cage y Sean Connery, y "The Thing Called Love".

En 2006 también estuvo al frente de la cuarta temporada del programa de competencia de comedia "Last Comic Standing". Entre sus otros créditos televisivos figuran apariciones en "Ellen" y "West of Liberty".

Tras conocerse su fallecimiento, colegas y amigos recordaron su estilo humorístico y su capacidad para hacer reír. Mike O'Malley destacó que admiraba su trabajo desde los años noventa y que su amistad se mantuvo incluso después de compartir el elenco de "Yes, Dear".