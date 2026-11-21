El certificado de defunción del protagonista de 'Star Trek' señala un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy

La causa de muerte del actor británico Patrick Stewart fue revelada semanas después de su fallecimiento, ocurrido el pasado 28 de octubre a los 86 años. De acuerdo con su certificado de defunción, el intérprete murió por un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

La información fue dada a conocer por el portal estadounidense TMZ, que obtuvo acceso al documento oficial. El certificado también señala que el actor fue sometido a un proceso de hidrólisis alcalina, conocido como cremación con agua, el pasado 3 de noviembre.

Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek" y al Profesor Charles Xavier en la franquicia "X-Men", murió en su domicilio de Los Ángeles, California.

Patrick Stewart enfrentaba Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy

La noticia de su fallecimiento fue anunciada el 29 de octubre mediante un comunicado de su representante, Kelly Bush Novak, quien explicó que el actor había atravesado un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mensaje indicó que Stewart estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y amigos durante sus últimos momentos.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", señaló el comunicado.

La demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno neurodegenerativo progresivo asociado con depósitos anormales de proteínas en el cerebro. Puede afectar la memoria, el pensamiento, el movimiento y el comportamiento.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

Esta enfermedad es una de las formas más comunes de demencia y puede provocar alteraciones en la atención, dificultades de movimiento, problemas para dormir y alucinaciones visuales, entre otros síntomas.

La condición puede presentarse junto con el Alzheimer, por lo que una persona puede experimentar cambios relacionados con ambos trastornos. Aunque actualmente no existe una cura, existen tratamientos que ayudan a controlar algunos de sus síntomas.

Su esposa compartió un mensaje tras su fallecimiento

Sunny Ozell, esposa del actor, también expresó su duelo a través de redes sociales. Al cumplirse dos semanas de su muerte, compartió un mensaje en el que habló del dolor por su ausencia y del agradecimiento por los años que compartieron.

"El dolor continúa llegando en oleadas. Pero también he experimentado una gratitud profunda y extraordinaria. No dejamos nada sin decir. Él sabía que lo amaba y yo sé que él me amaba", escribió.

La pareja contrajo matrimonio en 2013 y compartió cerca de dos décadas de vida juntos.

Patrick Stewart desarrolló una carrera artística de más de 60 años, tanto en los escenarios como en la pantalla. Su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: The Next Generation" lo convirtió en una figura emblemática de la ciencia ficción.

También alcanzó reconocimiento internacional como el Profesor X en las películas de "X-Men", personaje que volvió a interpretar en distintas producciones de la franquicia.

Su trayectoria incluyó además una extensa participación teatral, particularmente con la Royal Shakespeare Company, así como trabajos en cine y televisión que lo consolidaron como uno de los intérpretes británicos más reconocidos de su generación.

Entre sus últimos proyectos se encuentra "Avengers: Doomsday", película en la que retomará su papel de Charles Xavier y cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.