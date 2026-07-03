Revelan causa de muerte del actor James Ransone

Autoridades forenses de Los Ángeles informaron que James Ransone murió por asfixia por ahorcamiento y descartaron la participación de terceros

A casi siete meses del fallecimiento del actor James Ransone, autoridades forenses de Los Ángeles dieron a conocer los resultados de la investigación sobre su muerte, ocurrida el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, los médicos forenses determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por ahorcamiento.

La investigación también concluyó que no existió participación de terceras personas.

Como parte de las diligencias, las autoridades señalaron que el actor no dejó una nota de despedida. Asimismo, el reporte indica que tenía antecedentes de ideas suicidas y que meses antes había expresado a un familiar que necesitaba atención médica especializada.

En el lugar donde ocurrió el fallecimiento fueron localizados frascos de medicamentos controlados, entre ellos diazepam, hidroxicina y trazadona. Sin embargo, dichos fármacos no fueron detectados en su organismo durante la autopsia.

Una trayectoria en cine y televisión

James Ransone nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland. Estudió en el Centro de Artes y Tecnología George Washington Carver Towson y posteriormente cursó estudios en la Escuela de Artes Visuales de Manhattan.

Su carrera como actor comenzó en 2002 con la película "Ken Park". Un año después obtuvo uno de sus primeros papeles reconocidos al interpretar a Ziggy Sobotka en 12 episodios de la serie "The Wire".

Posteriormente participó en producciones como "Generation Kill", "How to Make It in America", "Treme", "Starlet", "Low Winter Sun" y "Sinister".

En 2019 alcanzó una mayor proyección internacional al interpretar a Eddie Kaspbrak en "IT: Capítulo 2", actuación que recibió comentarios positivos por parte de la crítica.

Los desafíos que enfrentó en su vida

Durante su vida, Ransone habló públicamente sobre algunas experiencias personales.

En 2021 reveló que había denunciado a quien fue su tutor de matemáticas, Timothy Rualo, por presunto abuso sexual ocurrido en 1992. El actor indicó que presentó la denuncia en 2020 en el condado de Baltimore, aunque finalmente las autoridades decidieron no presentar cargos tras la investigación.

También compartió que enfrentó una adicción a la heroína cuando tenía 27 años. Después de ese periodo, logró su recuperación en 2007.

James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, con quien tuvo un hijo.