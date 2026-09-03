Revelan causa de muerte de Tim Curry a los 80 años

El actor, reconocido mundialmente por su participación en The Rocky Horror Picture Show, murió a consecuencia de una enfermedad de las arterias coronarias

Una semana después de la muerte de Tim Curry, fue revelada la causa de su fallecimiento a los 80 años. El actor, reconocido mundialmente por su participación en The Rocky Horror Picture Show, murió a consecuencia de una enfermedad de las arterias coronarias, de acuerdo con información de la revista People.

¿De qué murió Tim Curry?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles estableció la enfermedad de las arterias coronarias como la causa principal del deceso.

El reporte también identificó como factores que contribuyeron a su muerte un historial de accidente cerebrovascular y antecedentes de cáncer de riñón.

La salud de Tim Curry se vio seriamente afectada en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral que casi le costó la vida. Los médicos encontraron dos coágulos de sangre en su cerebro y tuvieron que realizarle una cirugía de emergencia.

Después del accidente cerebrovascular, el actor quedó paralizado del lado izquierdo y comenzó a utilizar una silla de ruedas. Además, perdió temporalmente la capacidad de hablar y permaneció varias semanas sin poder hacerlo.

Gracias a la rehabilitación, Curry recuperó la voz al año siguiente. Sin embargo, las secuelas del derrame hicieron que durante la última etapa de su trayectoria profesional se concentrara principalmente en el doblaje y la actuación de voz.

Curry habló sobre las secuelas de su enfermedad

El actor nunca ocultó las dificultades que enfrentó después del derrame cerebral. Durante una proyección por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, realizada en septiembre de 2025, explicó las limitaciones que todavía tenía.

Curry señaló que continuaba sin poder caminar y que los problemas en su pierna izquierda le impedían realizar actividades que habían formado parte de su carrera, como cantar y bailar.

También habló abiertamente sobre su percepción de la muerte. En una conversación con Ben Mankiewicz, realizada el año pasado, reconoció que no le tenía miedo y que incluso pensaba que podría recibirla con tranquilidad.

El último trabajo acreditado de Tim Curry fue la película de terror Stream, estrenada en 2024. El actor también tenía previsto regresar para una participación más amplia en Stream 2: Sudden Death, producción que actualmente se encuentra en proceso con Fuzz on the Lens Productions.

De acuerdo con el director Michael Leavy, Curry ya había filmado sus escenas para la secuela, que será dedicada al actor tras su fallecimiento.