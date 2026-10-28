Revelan a James y Lily Potter y Charlie Weasley para nueva serie

Harry Gilby, Jasper Talbot y Hannah Chinn se integran a la serie de Harry Potter de HBO, que estrenará su primera temporada en Navidad de 2026

La nueva serie de Harry Potter producida por HBO amplía su reparto con tres incorporaciones que darán vida a personajes importantes del universo creado por J.K. Rowling. Harry Gilby interpretará a Charlie Weasley, mientras que Jasper Talbot y Hannah Chinn encarnarán a James y Lily Potter, los padres del joven mago.

El anuncio se dio a conocer este martes 27 de octubre de 2026 y confirma la participación de los tres actores en la primera temporada, titulada Harry Potter and the Philosopher’s Stone, adaptación televisiva del primer libro de la saga.

Charlie Weasley aparecerá por primera vez en pantalla

Uno de los fichajes que más llama la atención es el de Harry Gilby como Charlie Weasley, hermano mayor de Ron, el mejor amigo de Harry. Aunque el personaje forma parte de los libros originales, no tuvo una aparición física en las películas de la franquicia.

Charlie es uno de los siete hijos de Molly y Arthur Weasley y se dedica al estudio y cuidado de dragones. Su incorporación a la serie abre la posibilidad de explorar aspectos de la familia Weasley que no tuvieron espacio en las adaptaciones cinematográficas.

La decisión también refleja el margen narrativo que ofrece el formato televisivo para desarrollar personajes y situaciones de las novelas que quedaron fuera de las películas.

Jasper Talbot y Hannah Chinn serán los padres de Harry

El reparto también incorpora a Jasper Talbot como James Potter y a Hannah Chinn como Lily Potter. Ambos personajes son fundamentales para la historia del protagonista, aunque murieron cuando Harry era apenas un bebé.

La historia de sus padres forma parte del trasfondo de la saga y se presenta mediante recuerdos, fotografías y otras apariciones relacionadas con el pasado del joven mago.

En las películas, James y Lily fueron interpretados por Adrian Rawlins y Geraldine Somerville, respectivamente.

Con los nuevos actores, la producción televisiva podrá recrear nuevamente a los padres de Harry dentro de su adaptación del universo mágico.

¿Quiénes protagonizan la nueva serie de Harry Potter?

La producción de HBO cuenta con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

La serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod participa como productor ejecutivo y director de varios episodios.

El proyecto se desarrolla en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J.K. Rowling entre sus productores ejecutivos.

La serie de Harry Potter llegará en Navidad de 2026

La primera temporada, compuesta por ocho episodios, tiene previsto su estreno el 25 de diciembre de 2026 en HBO y estará disponible en HBO Max en los mercados donde opera la plataforma.

La historia seguirá los primeros pasos de Harry en el mundo de la magia, desde su ingreso a Hogwarts hasta los secretos que rodean su pasado y su conexión con uno de los magos más peligrosos.

Además, la segunda temporada ya se encuentra en desarrollo y adaptará Harry Potter y la cámara secreta, el segundo libro de la saga.