Revela Nicki Minaj por qué decidió apoyar a Trump

La rapera sostuvo que existen más artistas y celebridades que comparten ideas políticas similares a las suyas, aunque prefieren mantenerse en silencio

Nicki Minaj volvió a colocarse en el centro de la conversación política y musical tras revelar en una entrevista que decidió hacer público su respaldo a Donald Trump después de sentirse ignorada por autoridades demócratas y recibir apoyo de la congresista republicana Anna Paulina Luna.

La rapera aseguró que durante mucho tiempo evitó expresar abiertamente sus ideas políticas por miedo a perder seguidores y enfrentar críticas dentro de la industria musical, donde según afirmó existe una fuerte inclinación hacia el Partido Demócrata.

Nicki Minaj asegura que recibió apoyo de republicanos

Durante la entrevista, la cantante explicó que atravesó momentos complicados después de que su casa fuera blanco de múltiples llamadas falsas de emergencia, conocidas como “swatting”. Según relató, sintió que las autoridades de California no atendieron su situación.

Minaj señaló directamente al gobernador de California, Gavin Newsom, al afirmar que no obtuvo respuesta de su oficina, mientras que sí recibió apoyo por parte de la congresista republicana Anna Paulina Luna.

“Me quedé en shock, nunca había visto a nadie en política tratarme de esa manera. Eso fue lo que me hizo decir que ya no me interesa mantener esto en secreto”, declaró.

La artista aseguró que esa experiencia influyó en su decisión de expresar públicamente su postura política y dejar atrás el temor a las críticas.

La rapera admite que temía perder fans

Nicki Minaj también reconoció que llevaba tiempo identificándose con algunas ideas políticas cercanas a Trump, aunque evitaba hablar del tema públicamente.

“Ya me sentía así sobre él, solo que no me atrevía a actuar de esa manera en público. Está tan arraigado en la mente de todos en el mundo de la música que se supone que somos una familia demócrata”, afirmó.

La cantante agregó que sabía que parte de sus seguidores reaccionaría negativamente si apoyaba públicamente al expresidente de EUA.

“Solo sabía que no les gustaría que yo apoyara a Trump”, añadió.

Nicki Minaj menciona a Obama y Jay-Z

En otro momento de la conversación, la intérprete habló sobre la relación entre el expresidente Barack Obama y el rapero Jay-Z, asegurando que esa cercanía afectó la percepción de Obama dentro de parte de la comunidad del Hip-Hop.

“Creo que Jay-Z terminó costándole mucho a Obama, lo sepa o no. Muchos raperos no quieren a Jay-Z y tenían miedo de decirlo”, expresó.

Afirma que más celebridades piensan igual

Nicki Minaj también sostuvo que existen más artistas y celebridades que comparten ideas políticas similares a las suyas, aunque prefieren mantenerse en silencio para evitar polémicas públicas.

“Muchas celebridades sienten lo mismo que yo, pero no lo dicen. A veces solo necesitas a una persona valiente que reciba el impacto principal”, comentó.

La rapera aseguró que espera convertirse en una figura que motive a otras personalidades del entretenimiento a expresar abiertamente sus opiniones políticas.