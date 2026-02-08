Revela Nick Jonas por qué su hija fue reanimada al nacer

Una llamada inesperada alertó a la pareja de acudir de inmediato al hospital, donde recibieron la noticia de que el parto se adelantaría varios meses

Nick Jonas reveló detalles inéditos sobre el nacimiento prematuro de su hija, ocurrido en enero de 2022, cuando la menor tuvo que ser reanimada tras llegar al mundo. El integrante de los Jonas Brothers compartió cómo vivió junto a Priyanka Chopra la emergencia médica que enfrentaron al convertirse en padres mediante gestación subrogada, situación que mantuvieron en reserva durante varios meses.

El cantante explicó que el embarazo avanzaba conforme a lo previsto, ya que el nacimiento estaba programado para abril de ese año. Sin embargo, una llamada inesperada alertó a la pareja sobre la necesidad de acudir de inmediato al hospital, donde recibieron la noticia de que el parto se adelantaría varios meses y el estado de salud de la bebé era delicado.

Nick Jonas revela detalles del parto prematuro

Durante una entrevista, el artista relató que su hija nació con un peso aproximado de 765 gramos, condición que encendió las alertas médicas desde el primer momento. De acuerdo con su testimonio, la recién nacida presentaba un tono morado al momento del parto, lo que obligó al equipo médico a intervenir con maniobras de estabilización.

El intérprete explicó que el personal especializado actuó de inmediato para lograr que la menor reaccionara, debido a la complejidad del cuadro clínico asociado a los nacimientos prematuros extremos. Según indicó, la experiencia representó un episodio que marcó su vida personal y familiar.

Cuidados intensivos tras el nacimiento de la hija de Nick Jonas

Tras el procedimiento médico inicial, la menor fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde permaneció bajo supervisión especializada durante aproximadamente cuatro meses. El periodo hospitalario se extendió hasta mayo de 2022, tiempo en el que los médicos monitorearon su evolución y respondieron a las complicaciones propias de un nacimiento antes de término.

El cantante detalló que durante ese lapso la familia enfrentó jornadas de incertidumbre, ya que el estado de salud de la bebé requería vigilancia constante. La permanencia en cuidados intensivos permitió el seguimiento del desarrollo pulmonar, neurológico y físico de la menor.

Gestación subrogada y el proceso que vivieron Nick Jonas y Priyanka Chopra

La pareja anunció el nacimiento de su hija en 2022 y confirmó que recurrieron a la gestación subrogada para convertirse en padres. En ese momento, compartieron públicamente la llegada de la menor, aunque no revelaron los detalles médicos relacionados con el parto prematuro ni el tiempo que permaneció hospitalizada.

El tema de la subrogación y nacimientos prematuros ha generado interés entre seguidores del cantante, quienes reaccionaron tras conocer los pormenores del proceso que enfrentó la familia. Las declaraciones recientes permitieron conocer información que no había sido difundida desde el nacimiento de la menor.

Actualmente, Nick Jonas continúa con su carrera musical mientras comparte aspectos de su vida familiar. La historia sobre el nacimiento prematuro de su hija ha provocado nuevas conversaciones sobre los riesgos médicos asociados a este tipo de casos y el seguimiento necesario durante los primeros meses de vida.