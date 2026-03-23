Revela Miss Universo apodo que recibió por comer en Tailandia

Su testimonio reactivó la discusión sobre los estigmas en la industria y las exigencias hacia las concursantes, particularmente en torno a la alimentación

Entre aplausos y un ambiente de reflexión, Fátima Bosch tomó la palabra en el foro “Mujeres que Transforman”, en El Salvador, para compartir una experiencia personal que rápidamente conectó con el público y activó la conversación en redes sociales.

La actual Miss Universo habló sobre los momentos que ha enfrentado desde que asumió el título, en especial aquellos relacionados con los estándares de imagen que suelen acompañar a las reinas de belleza en el escenario internacional.

Durante su participación, Bosch recordó un episodio ocurrido en Tailandia, donde su comportamiento cotidiano frente a la comida llamó la atención de usuarios en redes sociales y algunos medios.

“A mí me hicieron videos en Tailandia por comer. Se les hacía como extraño que las mujeres comiéramos, no sé por qué”.

Lo que para ella era una acción normal, terminó por convertirse en motivo de comentarios y etiquetas que comenzaron a circular en plataformas digitales.

¿De dónde surgió el apodo “Miss Hunger 2025”?

La propia modelo explicó que el sobrenombre surgió a partir de esos videos, en los que se le veía comiendo con naturalidad, algo que fue interpretado de forma inusual por algunos usuarios.

El apodo “Miss Hunger 2025” comenzó a difundirse rápidamente, generando distintas reacciones entre quienes seguían su participación en el certamen.

¿Cómo respondió Fátima Bosch a los comentarios?

Lejos de evitar el tema, Bosch respondió desde su experiencia personal, defendiendo una postura basada en el equilibrio y el bienestar.

“Yo como mucho y siempre lo voy a seguir haciendo, porque si yo me siento bien, llevo una dieta balanceada, hago mucho ejercicio”.

Su testimonio reactivó la discusión sobre los estigmas en la industria y las exigencias que enfrentan las concursantes, particularmente en torno a la alimentación y la imagen física. Mientras algunos respaldaron su postura, otros cuestionaron las presiones que persisten en estos espacios.