Revela Marvel que Adam Driver ha rechazado varias ofertas del MCU

Kevin Feige contó que el actor declina cada propuesta de forma cordial, mientras continúan las versiones que lo vinculan con el reinicio de X-Men

Marvel se ha consolidado como una de las franquicias más importantes en Hollywood y, para algunos, una gran oportunidad de impulsar su carrera, pero no es el caso de Adam Driver, quien tiene una curiosa tradición de rechazar propuestas del estudio.

Recientemente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que el actor estadounidense ha rechazado en repetidas ocasiones unirse al MCU a lo largo de los años.

Sin embargo, Feige también reveló que este rechazo, el cual suele ser por videollamada, se ha convertido en toda una tradición muy arraigada y que incluso Adam Driver es cordial al recibir y posteriormente rechazar las propuestas.

“No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam”, dijo el presidente de Marvel Studios en el podcast “Happy Sad Confused”.

“Pero es tradición hacer una videollamada con él y luego fallece. Es una tradición muy arraigada. No podría ser más cordial. Suele ser muy sincero sobre cómo se siente”, agregó.

Marvel se ha consolidado como una de las franquicias más importantes en Hollywood y, para algunos, una gran oportunidad de impulsar su carrera, pero no es el caso de Adam Driver, quien tiene una curiosa tradición de rechazar propuestas del estudio.

Recientemente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que el actor estadounidense ha rechazado en repetidas ocasiones unirse al MCU a lo largo de los años.

Sin embargo, Feige también reveló que este rechazo, el cual suele ser por videollamada, se ha convertido en toda una tradición muy arraigada y que incluso Adam Driver es cordial al recibir y posteriormente rechazar las propuestas.

“No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam”, dijo el presidente de Marvel Studios en el podcast “Happy Sad Confused”.

“Pero es tradición hacer una videollamada con él y luego fallece. Es una tradición muy arraigada. No podría ser más cordial. Suele ser muy sincero sobre cómo se siente”, agregó.

Los rumores sobre el futuro de Adam Driver en Marvel

Y aunque muchos tomarían la oportunidad de aparecer en una cinta de Marvel, que está próxima a estrenar "Avengers: Doomsday", Driver ya cuenta con una megafranquicia en su carrera gracias a su papel de Kylo Ren/Ben Solo en tres películas de “Star Wars”, por lo que es comprensible que sea tan selectivo a la hora de añadir el UCM a su filmografía.

No obstante, existen rumores sobre que Driver sería uno de los contemplados por Marvel para interpretar a Magneto en el reinicio de los “X-Men”.

En cuanto al tema sobre el reinicio de la historia de los mutantes, Feige declaró en un podcast que aún no se ha decidido el reparto de “X-Men”. Tampoco reveló qué papeles ha rechazado Driver.

Los rumores sobre el futuro de Adam Driver en Marvel

Y aunque muchos tomarían la oportunidad de aparecer en una cinta de Marvel, que está próxima a estrenar "Avengers: Doomsday", Driver ya cuenta con una megafranquicia en su carrera gracias a su papel de Kylo Ren/Ben Solo en tres películas de “Star Wars”, por lo que es comprensible que sea tan selectivo a la hora de añadir el UCM a su filmografía.

No obstante, existen rumores sobre que Driver sería uno de los contemplados por Marvel para interpretar a Magneto en el reinicio de los “X-Men”.

En cuanto al tema sobre el reinicio de la historia de los mutantes, Feige declaró en un podcast que aún no se ha decidido el reparto de “X-Men”. Tampoco reveló qué papeles ha rechazado Driver.