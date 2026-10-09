Revela Marvel expansión de su universo con nuevas series

A partir del año 2027 se lanzarán especiales temáticos inspirados en personajes alternativos como Bucky Barnes y Moon Knight.

En una jornada cargada de novedades para los fanáticos del entretenimiento y la cultura pop, Marvel Studios y sus distintas divisiones de animación y televisión revelaron una sólida lista de estrenos y proyectos que llegarán en exclusiva a la plataforma Disney+ en los próximos años.

Los anuncios abarcan desde el regreso de historias animadas aclamadas hasta la confirmación de nuevas producciones live-action de gran escala.

El regreso de “Marvel Zombies” con tres especiales temáticos

Por parte de Marvel Animation, la franquicia confirmó la expansión del universo de terror con el regreso de la saga Marvel Zombies. A partir de la temporada de Halloween de 2027, la compañía lanzará una trilogía de especiales inéditos:

The Winter Soldier (estreno en 2027)

(estreno en 2027) The Fist of Khonshu (estreno en 2028)

(estreno en 2028) The Last Guardian (estreno en 2029)

Esta línea de producciones profundizará en versiones alternativas de héroes icónicos como Bucky Barnes y Moon Knight atrapados en un apocalipsis zombi.

Segunda temporada de “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”

El estudio de animación también entusiasmó a los seguidores del superhéroe arácnido al hacer oficial la segunda temporada de Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

De acuerdo con la gráfica compartida en sus canales oficiales, los nuevos episodios estarán disponibles en Disney+ el 13 de enero de 2027. El arte promocional destaca la presencia del simbionte, anticipando arcos narrativos más oscuros y complejos para el trepamuros.

“Zodiac”: la nueva apuesta de Marvel Television para 2028

Finalmente, en el marco de la New York Comic Con (NYCC), la división de Marvel Television presentó de manera oficial Zodiac, una nueva serie que debutará en 2028.

El logotipo de la producción llamó poderosamente la atención en redes sociales al incorporar el emblemático símbolo de S.H.I.E.L.D. dentro de su tipografía, lo que generó inmediatas especulaciones entre el público sobre posibles conexiones directas con la agencia de espionaje del universo Marvel.