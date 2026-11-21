Marlon Jackson, exintegrante de The Jackson 5, reveló en un podcast que enfrenta cáncer de próstata en etapa 4 desde hace años.

Marlon Jackson, integrante de The Jackson 5 y hermano del fallecido Michael Jackson, sorprendió al revelar que desde hace cuatro años enfrenta cáncer de próstata en etapa 4.

El cantante, de 69 años, compartió la noticia durante una entrevista, donde también habló sobre su estado de salud.

“Te voy a dar una noticia que no conoces. He tenido cáncer durante cuatro años, pero no te preocupes, Dios me tiene. Todo está excelente”, expresó.

Tratamiento médico, ejercicio y cambios de alimentación

Marlon explicó que se sometió a una cirugía para extirparle la próstata y recibió radioterapia. Además, aseguró que actualmente se encuentra bien y mantiene una rutina de ejercicio en la que camina cerca de seis kilómetros, cuatro veces por semana.

También habló de los cambios que realizó en su alimentación después del diagnóstico, entre ellos dejar el azúcar, como parte de los cuidados que decidió adoptar para su salud.

Fe, agradecimiento y trayectoria en The Jackson 5

El músico reconoció que su fe ha sido fundamental durante este proceso y agradeció el respaldo de quienes han estado pendientes de él y han elevado oraciones por su recuperación.

Marlon alcanzó la fama junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Michael, como parte de The Jackson 5, agrupación que se convirtió en una de las más influyentes de la música pop.