Revela Lorena Herrera que perdió trabajos por rumor de Facundo

La actriz lanzó un reto directo a Facundo, proponiendo que, si ella demuestra que el rumor es falso, él tendría que pagarle una cantidad millonaria.

Lorena Herrera reveló que perdió trabajos tras un rumor difundido por Facundo, quien hace más de dos décadas aseguró públicamente que la actriz “era hombre”, una declaración que, según ella, tuvo consecuencias directas en su carrera.

La actriz y cantante recordó que, aunque hoy el tema ya no le afecta personalmente, durante años sí impactó su vida profesional, provocando cancelaciones de contratos y cambios en su público.

¿Cómo afectó el rumor a su carrera?

Lorena Herrera explicó que varios proyectos se vinieron abajo tras la difusión de ese señalamiento, ya que algunas personas dentro de la industria dieron credibilidad a lo dicho por el conductor.

“¿Sabes cuántos contratos se me han caído por esa estupidez?... muchos”

Además, aseguró que su base de seguidores también cambió drásticamente en ese momento.

“Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de eso”

De acuerdo con su testimonio, en aquella etapa eran principalmente hombres quienes consumían su trabajo, lo que hizo más evidente el impacto.

Un rumor que la persiguió por años

Han pasado más de 20 años desde que surgió la polémica, pero la actriz reconoce que aún hay personas que creen en esa versión. Sin embargo, aseguró que con el tiempo dejó de darle importancia.

Aun así, señaló que las consecuencias laborales fueron reales en su momento, especialmente en una etapa clave de su carrera en televisión y música.

Reta a Facundo tras la polémica

En sus declaraciones más recientes, Lorena Herrera lanzó un reto directo a Facundo, proponiendo que si ella demuestra que el rumor es falso, él tendría que pagarle la cantidad de cuatro millones de pesos, la cual aseguró, el comediante no es posible que pague.