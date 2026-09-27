Revela Kunno pleito de Bebeshita tras rechazo Bicolor

El polémico influencer reveló detalles sobre el rechazo amoroso y el zafarrancho con bebidas alcohólicas dentro de La Granja VIP 2.

La Granja VIP 2 se convirtió en el escenario de una de las noches más tensas de la competencia. Un fuerte rechazo amoroso, alcohol y discusiones llevaron la convivencia al límite entre los participantes.

El detonante de la polémica no tardó en salir a la luz dentro de La Granja VIP 2. Mientras varios participantes se encontraban reunidos en la mesa del comedor, fue el influencer Kunno quien se encargó de dar todos los detalles del bochornoso momento, exponiendo la actitud de Daniela Alexis "La Bebeshita" tras ser rechazada por Kevyn "Bicolor" Contreras.

“El descontrol de Bebeshita, de ponerse como loca... de llorar, gritar, que se vuelva loquita... Se quiso besar a Kevin y Kevin se quitó. Ahí empezó el pedo”, relató Kunno ante la mirada atónita de sus compañeros.

Según el testimonio expuesto en el comedor, Kevyn decidió marcar su distancia al ver el estado en el que ella se encontraba, diciéndole: “No, estás muy borracha”. La reacción de la influencer ante el desplante fue inmediata, tomó una “licuachela” y se la arrojó directamente en la cara al participante, desatando el desorden total.

Cuestionamientos y reclamos

Durante el evento, la influencer confrontó directamente a Kevin para exigir una respuesta clara sobre sus sentimientos.

Bebeshita: “Dímelo, ¿no te gusto? ¿No te gusto y ya? Dime la verdad. Necesito saberlo. Jugamos botella y no me besaste, güey... Dime la verdad y ya, me resigno.” Kevin: “Te respeto... Qué copa vas a saber, Bebeshita. Me encanta el cotorreo, pero no quiero que sea así.”

Tras la discusión, Bebeshita buscó calmar los ánimos pidiéndole disculpas por el incidente de la bebida y cerrando el momento con un “abrazo de amigos”.