Revela Karol G temas y colaboraciones de su nuevo álbum

"No me arrepiento de sentir tanto" saldrá este 7 de agosto con 14 temas y colaboraciones de figuras internacionales como Drake, Bruno Mars y Greg Gonzalez

Karol G ya tiene listo su nuevo álbum, el cual estará disponible este viernes.

La cantante colombiana reveló el listado de canciones de "No me arrepiento de sentir tanto", el cual llegará este 7 de agosto con 14 temas y colaboraciones de figuras internacionales como Drake, Bruno Mars y Greg Gonzalez.

El álbum reunirá a varios artistas internacionales. Entre las colaboraciones destacan el rapero canadiense Drake, el estadounidense Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky, además de Greg Gonzalez, vocalista de la banda Cigarettes After Sex.

Algunos de los temas incluso ya tuvieron su presentación en vivo. “Después de ti”, colaboración con Gonzalez, fue interpretada por primera vez durante la participación de Karol G en Coachella en abril.

Por su parte, “Matadora” debutó el pasado 24 de julio, durante el primer concierto de su gira Viajando por el mundo Tropitour en Chicago.

Canciones del nuevo álbum de Karol G

“Te llevas To”

“Maybe”

“Bebiendo lágrimas”

“Ahí” (con Drake)

(con Drake) “Final feliz”

“Still” (con Bruno Mars)

(con Bruno Mars) “Alguien que te amaba”

“Matadora”

“For U My Love”

“Si lo ven”

“Bby Wow” (con Judeline y Rusowsky)

(con Judeline y Rusowsky) “¿Con quién andará?”

“Eclipse”

“Después de ti” (con Greg Gonzalez)

Karol G prepara el lanzamiento mientras continúa de gira

Karol G anunció oficialmente "No me arrepiento de sentir tanto" el pasado 29 de julio, durante su concierto en Toronto. La cantante explicó que trabajó durante varios meses en este proyecto, que se convertirá en su siguiente lanzamiento después de "Tropicoqueta".

El estreno del álbum llegará mientras la colombiana continúa con su "Viajando por el mundo Tropitour", que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos entre agosto y octubre.

Posteriormente, la gira llegará a Latinoamérica entre noviembre y febrero de 2027, para después continuar por Europa durante el verano de 2027.