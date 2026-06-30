Revela jueza de EUA que Bad Bunny le regalo boletos

La magistrada Sonia Sotomayor reportó boletos valuados en 4,333 dólares para conciertos organizados por el sello musical del cantante.

La jueza Sonia Sotomayor, integrante del Tribunal Supremo de EUA, reveló en su declaración financiera anual que recibió boletos para conciertos organizados por el sello discográfico Rimas Entertainment, compañía vinculada al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

De acuerdo con los documentos publicados por el poder judicial estadounidense, las entradas recibidas por la magistrada tuvieron un valor total de 4,333 dólares. Aunque la declaración no identifica de manera directa al artista ni al espectáculo, medios de EUA relacionaron el obsequio con conciertos del intérprete puertorriqueño.

¿Qué reportó la declaración financiera?

Las declaraciones financieras de los magistrados del Tribunal Supremo permiten conocer ingresos, regalos y reembolsos recibidos fuera de sus funciones judiciales. Estos informes son difundidos de manera periódica como parte de los mecanismos de transparencia del máximo tribunal.

Según reportó el medio Político, un viaje privado realizado por Sotomayor a Puerto Rico en agosto del año pasado coincide con las fechas en que se llevaron a cabo los conciertos organizados por el sello musical.

Crece el escrutinio sobre la ética judicial

La publicación de estas declaraciones ocurre en medio de un mayor escrutinio sobre las normas éticas que regulan la conducta de los integrantes del Tribunal Supremo de EUA, especialmente en relación con regalos, viajes y beneficios recibidos por parte de particulares o empresas.

Sotomayor mantiene postura crítica ante decisiones recientes

La difusión de la información coincidió con una nueva postura pública de Sotomayor respecto a una decisión reciente de la Corte Suprema. La magistrada cuestionó un fallo que amplió la capacidad del presidente Donald Trump para destituir a líderes de agencias federales.

“Profundamente desestabilizador”

Al presentar su voto particular, criticó a la mayoría conservadora del tribunal por respaldar una teoría que, según argumentó, afecta la independencia de ciertas agencias federales.

Nacida en el Bronx y de ascendencia puertorriqueña, Sotomayor fue nominada por el expresidente Barack Obama en 2009 y se convirtió en la primera jueza latina en formar parte del Tribunal Supremo de EUA.