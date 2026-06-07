Revela Fiscalía de Morón la causa de muerte del 'Indio' Solari

La información aporta nuevos detalles sobre el fallecimiento del artista, cuya muerte había sido relacionada inicialmente con el Parkinson.

La Fiscalía General de Morón dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia realizada a Carlos “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

De acuerdo con la investigación, el cantante se encontraba durante la madrugada en la piscina climatizada de su vivienda cuando sufrió el episodio que le provocó la muerte de manera inmediata.

Descartan ahogamiento en la piscina

Las autoridades precisaron que Solari ingresó a la alberca cubierta de su casa antes de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de origen no traumático. La autopsia estableció de manera preliminar que el fallecimiento no estuvo relacionado con un ahogamiento, ya que el artista perdió la vida antes de que el agua representara un factor determinante.

Según el reporte judicial, una cuidadora notó su ausencia dentro de la vivienda y decidió buscarlo junto con la esposa del músico. Ambas localizaron el cuerpo en la piscina y solicitaron apoyo médico de emergencia.

Aunque paramédicos realizaron maniobras de reanimación en el lugar, ya no fue posible salvarle la vida.

La investigación continúa con estudios complementarios

La fiscalía informó que la causa de muerte fue determinada preliminarmente como un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de estudios complementarios que se realizarán a las muestras obtenidas durante la autopsia.

La información aporta nuevos detalles sobre el fallecimiento del artista, cuya muerte había sido relacionada inicialmente con las complicaciones derivadas del Parkinson que padecía desde hace varios años.

Una figura clave del rock argentino

Solari reveló públicamente en 2016 que enfrentaba la enfermedad de Parkinson. Con el paso del tiempo, el padecimiento limitó sus presentaciones hasta su retiro definitivo de los escenarios en marzo de 2017.

Fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Eduardo “Skay” Beilinson, el músico se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina gracias a una trayectoria que reunió a millones de seguidores.

Mientras continúan las muestras de homenaje en distintas ciudades argentinas, las autoridades informaron que el Congreso no será utilizado para una despedida pública debido a cuestiones logísticas y de seguridad. El gobierno argentino señaló que colaborará con la familia para encontrar un espacio adecuado para rendir homenaje al artista.