Revela Cynthia Klitbo impacto de enfermedad autoinmune

La actriz Cynthia Klitbo sorprendió al público al compartir detalles íntimos sobre la enfermedad incurable que le fue diagnosticada hace algunos años.

La enfermedad de Hashimoto ha transformado la vida de la intérprete, quien recientemente habló en público sobre el impacto de recibir este diagnóstico y los cambios profundos que ha tenido que realizar en su rutina diaria.

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto?

La tiroiditis de Hashimoto es una patología autoinmune en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca por error a la glándula tiroides, disminuyendo su capacidad para producir hormonas esenciales.

Como consecuencia aparece el hipotiroidismo, un desajuste hormonal que afecta el metabolismo y el funcionamiento de varios órganos. El avance del trastorno suele ser silencioso y progresivo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Cansancio persistente

Dificultad para concentrarse

Sequedad de la piel

Agrandamiento de la tiroides (bocio)

Pérdida de cabello

Aumento de peso inesperado

Menstruación irregular

Intolerancia al frío

La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres, especialmente cuando existen antecedentes familiares de problemas tiroideos o autoinmunes.

¿Como llevó esta enfermedad la actriz?

Según explicó la actriz, la enfermedad no solo implica tratamiento constante, sino un proceso permanente de adaptación.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, relató.

Klitbo confesó que el cambio más difícil fue modificar su alimentación.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, expresó.

La actriz reveló que dejó atrás alimentos como sushi, germinados, harinas, pizza, pan de masa madre y azúcares. Su dieta actual elimina soya, harinas, germinados y azúcares, además de mantener una rutina estricta de ejercicio.

“Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, añadió.

Conviviendo con Hashimoto, quienes la padecen enfrentan la necesidad de realizar cambios profundos en su estilo de vida. Las restricciones alimentarias y la disciplina diaria impactan no solo en el cuerpo, sino también en el estado de ánimo y la salud mental.

Klitbo subrayó la importancia del autocuidado y la constancia. Con humor, tras enumerar sus múltiples prohibiciones alimenticias, comentó: “Todo menos el sexo, de ahí en fuera todo se puede dejar, pero la niña tiene que comer”.

Cynthia Klitbo nació en Ciudad de México en 1967 y se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana.

Su carrera destaca por papeles antagónicos en telenovelas emblemáticas, así como por su trabajo en teatro y cine.

A lo largo de los años ha sido premiada por su desempeño actoral y se ha caracterizado por hablar con franqueza sobre temas personales y de salud, como su reciente diagnóstico de Hashimoto.