Revela Camilo setlist oficial de su gira mundial 2026

El cantautor colombiano compartió en redes sociales el repertorio de veinticinco canciones que conformarán su esperada gira internacional.

El cantautor colombiano Camilo sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo video en redes sociales en el que pegaba sobre un cristal la lista manuscrita con las 25 canciones que conformarán el repertorio oficial de su esperada gira mundial "Para Cuando Sean Mayores Tour 2026 & 2027".

El anuncio causó un enorme revuelo entre «La Tribu», como llama cariñosamente a sus fanáticos, al revelar un show equilibrado entre sus grandes éxitos de siempre y los temas de su propuesta musical más reciente. El recorrido arranca con composiciones como «El Cisne», «El Árbol», «Vida de Rico», «La Nieve» y «El Titiritero», para luego dar paso a infaltables del pop latino como «Millones», «El Ángel», «El Mismo Aire», «La Mitad» y «For Eva».

Conforme avanza la lista, el show promete momentos llenos de romanticismo y energía con canciones como «La Medalla», «Por Primera Vez», «Luna», «La Boda», «El Ruiseñor», «La Campana», «El Traje» y la aclamada «Manos de Tijera». Para el bloque final, el artista colombiano guardó algunos de sus temas más coreados a nivel global: «Favorito», «Tattoo», «Una vida pasada», «Bebé», «Índigo», «Chiquita» y el cierre festivo con «KESI».

Este tour marcará una de las etapas más ambiciosas en la carrera de Camilo, recorriendo importantes escenarios de Estados Unidos, Puerto Rico, Sudamérica, México y Ecuador. La revelación del listado confirma que cada concierto será una experiencia completa, pensada para celebrar la música, la familia y la conexión con su público a lo largo de más de dos horas de espectáculo en vivo.