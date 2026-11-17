La cantante organizó una celebración con temática mexicana y pirotecnia azul junto a su esposo y su primogénita Cayetana para anunciarlo.

Una noche iluminada por la pirotecnia tradicional y rodeada del cariño de su familia marcó el instante en que la cantante Camila Fernández descubrió y compartió con sus seguidores que el bebé que espera es un niño. Fiel a sus raíces, la intérprete organizó una emotiva revelación de género al más puro estilo de una fiesta mexicana, acompañándose en todo momento de su esposo y de su pequeña hija Cayetana para recibir esta gran noticia.

Un castillo de pirotecnia al estilo mexicano

El momento cumbre de la celebración quedó registrado en un video donde se observa a la familia observando atentamente el encendido de un tradicional castillo de fuegos artificiales durante la noche.

Mientras su esposo sostenía en brazos a la pequeña Cayetana y vestía un atuendo típico con sombrero de charro, la expectación creció hasta que las luces y chispas en el cielo comenzaron a destellar en intensos tonos azules, confirmando de manera espectacular el sexo del nuevo integrante de la dinastía.

"Charrito y de a caballo." Agregó la cantante del regional mexicano.

Celebración familiar y reacción en redes

La reacción de la pareja fue inmediata y llena de euforia; al percatarse del color azul de la pirotecnia, Camila Fernández y su esposo celebraron emocionados entre aplausos, gritos de alegría y un cálido abrazo familiar en el que incluyeron a su primogénita.

Entre sonrisas y muestras de afecto, los futuros padres de dos sellaron el instante con un beso frente al espectáculo luminoso que seguía brillando a sus espaldas, reflejando la felicidad que embarga a su hogar por la próxima llegada del varón.

De esta manera, la cantante hizo partícipe a su comunidad digital de una de las etapas más especiales de su vida personal, combinando el folclore mexicano con la intimidad de una celebración familiar que rápidamente enterneció a quienes siguen de cerca su trayectoria y su faceta como madre.