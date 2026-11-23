Banda MS ofreció dos presentaciones en la Arena Monterrey, mientras David Bisbal y Julión Álvarez también convocaron a sus seguidores en distintos escenarios

Un fin de semana de gran actividad musical, con una cartelera muy variada y que reunió a miles de asistentes en los principales recintos de la ciudad, fue el que disfrutaron los regios.

La jornada arrancó la noche del viernes con dos propuestas contrastantes. La Arena Monterrey abrió sus puertas para recibir la primera de dos presentaciones consecutivas de la Banda MS, encabezada por Sergio Lizárraga, como parte de su reciente gira titulada Somos MS Tour 2026.

La agrupación sinaloense repitió dosis la noche del sábado 21 de noviembre en el mismo inmueble, interpretando sus más grandes éxitos.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris comparten escenario

En el Auditorio Banamex, el viernes, las agrupaciones argentinas Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris unieron fuerzas en el espectáculo La Fórmula Perfecta ("Los Auténticos Caligaris"). Las bandas compartieron escenario e intercambiaron un repertorio de 37 temas que incluyó sus clásicos.

La actividad del sábado 21, en el mismo foro, tuvo el show del cantante español David Bisbal, mientras que en el Estadio de los Sultanes se presentó Julión Álvarez y su Norteño Banda.

Una cartelera variada y recintos llenos

Aunque la oferta estuvo súper variada, todos los espectáculos registraron llenos y un ambiente de lo mejor, pues en pareja o entre amigos, los regios asistieron dispuestos a vivir una gran noche.

Tan es así, que los cantantes que se presentaron en la ciudad consiguieron un coro masivo durante su show, que contó con el entusiasmo y el buen ánimo de los locales.