Reúne Stallone a Bill Conti para su nuevo audiolibro

La banda sonora acompañará la narración donde la estrella de cine rememora momentos clave de su infancia y vida personal.

Sylvester Stallone ha anunciado una noticia que tocará las fibras más sensibles de los fanáticos del cine y del deporte. El legendario actor reveló que el galardonado compositor Bill Conti, la mente maestra detrás del icónico tema "Gonna Fly Now" y de la banda sonora original de Rocky, ha vuelto a colaborar con él para componer e interpretar la música exclusiva de la versión en audiolibro de sus memorias autobiográficas, tituladas The Steps.

El anuncio fue compartido por el propio Stallone a través de un emotivo video grabado desde su gimnasio personal. Con visible entusiasmo, la estrella de Hollywood explicó la profunda carga emocional que implicó escribir este libro de memorias, un proceso en el que tuvo que profundizar en sus recuerdos más lejanos para rememorar aquellos momentos clave de su infancia y juventud que moldearon su vida y su carácter.

Para dar vida a esta experiencia sonora, Stallone recurrió a Conti, a quien calificó como un auténtico genio y el responsable directo de haberle dado el "corazón y el alma" a la saga del boxeador más famoso de Filadelfia.

En las imágenes compartidas se observa al legendario compositor estadounidense de 82 años frente al piano de cola, ajustando sus audífonos e interpretando al instante las piezas melódicas que acompañarán la narración del actor.