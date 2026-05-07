Reúne festival western a cientos de personas en Santiago

Los asistentes pudieron recorrer una zona gastronómica y un mercado artesanal, así como participar en distintas actividades pensadas para toda la familia

Un festival de temática western se llevó a cabo este fin de semana en Santiago, Nuevo León, ofreciendo dos días llenos de música, rodeo y entretenimiento al aire libre.

Música en vivo con talento nacional e internacional

El evento reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de presentaciones en vivo con talento nacional e internacional dentro de los géneros country y norteño.

Uno de los momentos más destacados fue el rodeo, donde jinetes profesionales demostraron su destreza, generando gran emoción entre el público.

Gastronomía y actividades familiares

Además, los asistentes pudieron recorrer una zona gastronómica y un mercado artesanal, así como participar en distintas actividades pensadas para toda la familia.

Con este tipo de propuestas, este festival busca consolidarse como una opción diferente de entretenimiento en el norte del país, combinando tradición, música y convivencia en un mismo espacio.