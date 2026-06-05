Retrasa Rosalía presentaciones en EUA por emergencia familiar

La promotora encargada de sus shows pidió a los asistentes conservar sus boletos mientras se trabaja en la reprogramación de los eventos.

La cantante española Rosalía pospuso los conciertos que tenía programados esta semana en Miami y Orlando como parte de su gira 'LUX Tour 2026', debido a una emergencia familiar, según informó la empresa promotora encargada de los espectáculos.

A través de redes sociales, la promotora explicó que la artista no podrá presentarse en las fechas previstas y lamentó los inconvenientes para sus seguidores. Además, pidió a los asistentes conservar sus boletos mientras se trabaja en la reprogramación de los eventos.

Rosalía tenía previsto actuar el 4 y 6 de junio en Miami, así como el 8 de junio en Orlando. Hasta el momento no se han dado a conocer las nuevas fechas para estos conciertos.

La gira continúa en Norteamérica

Pese a la suspensión de estas presentaciones, el resto de la gira por Norteamérica sigue programado. El concierto de Boston, previsto para el 11 de junio, permanece en calendario por ahora.

La gira marca el regreso de Rosalía a los escenarios internacionales tras recorrer varias ciudades europeas entre marzo y mayo. Después de sus compromisos en EUA y Canadá, la cantante tiene previsto iniciar una serie de conciertos por Latinoamérica a partir de julio.

El 'LUX Tour 2026' acompaña el lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la artista, publicado hace menos de un año y con el que ha emprendido una nueva etapa en su carrera musical.