Inversionistas retiraron la demanda por presunto fraude contra Selena Gomez, su madre y su socia por problemas financieros de Wondermind.

La cantante y actriz Selena Gomez ya no enfrenta la demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la empresa de salud mental que fundó junto con su madre, Mandy Teefey, y la empresaria Daniella Pierson. Los inversionistas que presentaron la denuncia retiraron voluntariamente el proceso, luego de que el equipo legal de la artista solicitara que fuera desestimado.

De acuerdo con documentos judiciales, la demanda fue retirada en su totalidad y con carácter definitivo, por lo que los mismos reclamos no podrán presentarse nuevamente ante los tribunales. El procedimiento también incluyó a Teefey, Pierson y la compañía.

¿Por qué demandaron a Selena Gomez?

El conflicto comenzó en agosto de 2026, cuando dos entidades vinculadas con inversionistas acusaron a las fundadoras de Wondermind de proporcionar información engañosa sobre la infraestructura, los recursos y la administración de la compañía.

Los demandantes aseguraron que habían invertido cerca de 1.2 millones de dólares en el proyecto y que recibieron promesas sobre el desarrollo de una aplicación, acuerdos publicitarios y otras iniciativas comerciales que, según sus señalamientos, nunca se concretaron.

También cuestionaron el nivel de participación que Selena Gomez tendría en la empresa, pues consideraban que su presencia y alcance público eran elementos importantes para impulsar el negocio.

La defensa de Selena Gomez negó su participación en el fraude

El equipo legal de la intérprete rechazó las acusaciones y argumentó que la artista no estaba involucrada en la administración cotidiana de Wondermind ni en la captación de inversiones.

En la solicitud para desestimar el caso, sus abogados explicaron que Gomez tenía una participación minoritaria en la compañía y había colaborado como consultora, además de desempeñarse como directora de impacto. Sin embargo, sostuvieron que la gestión estaba a cargo de Mandy Teefey y Daniella Pierson, quienes fungían como codirectoras ejecutivas e integrantes de la junta directiva.

Tras conocerse el retiro de la demanda, el abogado Mathew Rosengart declaró que Selena estaba satisfecha con la decisión y esperaba dejar atrás el asunto.

"Selena está satisfecha con la desestimación del caso en su totalidad y espera seguir adelante", expresó el representante legal.

Wondermind enfrentó dificultades financieras

Wondermind fue creada en 2021 por Selena Gomez, su madre y Daniella Pierson, con el propósito de ofrecer contenidos y recursos relacionados con la salud mental. Entre sus proyectos se contemplaban artículos, entrevistas, pódcast y una aplicación móvil.

Sin embargo, la compañía atravesó problemas económicos y dificultades para cubrir sus obligaciones financieras. Los inversionistas señalaron que desconocían la situación que enfrentaba el negocio cuando realizaron sus aportaciones.

La decisión de retirar la demanda pone fin al proceso judicial iniciado en agosto, aunque los documentos disponibles no precisan los motivos por los que los demandantes optaron por desistir ni establecen que se haya alcanzado un acuerdo económico entre las partes.