Retiran a Sarah Ferguson honor en York por relación con Epstein

El consejo de la ciudad inglesa revocó por unanimidad la distinción a Sarah Ferguson tras el escrutinio por su vínculo con Jeffrey Epstein

La exduquesa de York, Sarah Ferguson, fue despojada de su título de “Libertad de la Ciudad de York” después de una votación unánime del consejo local, en medio de la polémica por su relación con Jeffrey Epstein.

La decisión se tomó durante una sesión en el ayuntamiento de York, en donde autoridades consideraron que sus vínculos con Epstein no cumplen con los estándares requeridos para mantener este reconocimiento honorario.

El título se le fue otorgado en 1987 después de casarse con el príncipe Andrew.

Este nombramiento es una de las distinciones simbólicas más importantes de la ciudad, aunque no conlleva beneficios legales.

Esta controversia se reavivó debido a nuevas revelaciones sobre el contacto entre Ferguson y Epstein después de haber sido condenado en 2008, lo que generó presión para retirar el honor.

Este caso también recuerda el antecedente del propio Príncipe Andrew, quien perdió la misma distinción en 2022 por su implicación en el mismo escándalo.

Sin embargo, a diferencia del príncipe Andrew, la exduquesa no enfrenta cargos.

Esta decisión refleja el impacto reputacional de sus relaciones personales en un contexto de mayor escrutinio público.