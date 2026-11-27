La DJ y productora musical publicó un mensaje luego de que José Eduardo Derbez difundiera un comunicado para aclarar que está soltero.

Mariana BO reaccionó públicamente luego de que José Eduardo Derbez compartiera un comunicado para aclarar que actualmente está soltero y que no mantiene una relación sentimental.

La DJ y productora musical publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó a los hombres que, según sus palabras, acostumbran manipular la narrativa y desacreditar a una mujer cuando decide poner límites.

Aunque no mencionó directamente al actor, Mariana señaló que no permitirá que un comunicado afecte su integridad simplemente por no estar dispuesta a tolerar faltas de respeto.

Una de las frases difundidas en su publicación fue.

“Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”.

Origen de las versiones y postura de José Eduardo Derbez

Días antes, Mariana había confirmado que estaba saliendo con José Eduardo, que se estaban conociendo y que lo consideraba un hombre talentoso y caballeroso.

Sin embargo, después de que trascendiera una versión sobre un supuesto desencuentro durante una cita en un restaurante, la situación tomó otro rumbo. La DJ había reaccionado con ironía en redes sociales con la frase: “Y yo diciendo que era caballero”.

Por su parte, José Eduardo publicó un comunicado en tono de humor para negar cualquier romance y asegurar que disfruta de su soltería.

Tras reportes sobre fotografías, salidas y el envío de un ramo de rosas, el episodio ha quedado marcado por declaraciones e indirectas públicas de ambas partes en redes sociales.