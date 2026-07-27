Responde Alejandra Jaramillo a Gustavo Adolfo Infante

La conductora reaccionó a las declaraciones del periodista tras la polémica del Mundial 2026 y afirmó que seguirá enfocada en su carrera profesional

La polémica entre Alejandra Jaramillo y Gustavo Adolfo Infante continúa escalando luego de que la conductora ecuatoriana respondiera públicamente a las declaraciones del periodista de espectáculos, quien afirmó que no debería volver a trabajar en México tras la controversia que protagonizó durante el Mundial 2026.

La respuesta de Jaramillo llegó a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje en el que evitó confrontar directamente al comunicador y aseguró que continuará enfocada en su carrera profesional.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

La controversia resurgió después de que Gustavo Adolfo Infante difundiera un video en el que habló sobre la salida de Alejandra Jaramillo del programa "Siéntese Quien Pueda".

En su comentario, el periodista señaló que no deseaba que la conductora se quedara sin trabajo; sin embargo, expresó que esperaba que encontrara nuevas oportunidades laborales en Ecuador y no en México, al considerar que la polémica generada por sus comentarios sobre la Selección Mexicana tuvo un impacto entre el público.

Alejandra Jaramillo responde en redes sociales

Tras las declaraciones, Alejandra Jaramillo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: "Nunca se le desea a nadie quedarse sin trabajo".

La conductora agregó que confía en que las oportunidades llegan gracias al esfuerzo y al mérito propio, por lo que continuará concentrada en sus proyectos sin alimentar una confrontación pública con Gustavo Adolfo Infante.

El origen de la polémica

La controversia comenzó durante el Mundial 2026, cuando Alejandra Jaramillo celebró en redes sociales la eliminación de la Selección Mexicana, publicaciones que generaron numerosas críticas entre usuarios mexicanos.

Días después, la presentadora ofreció disculpas públicas y afirmó que nunca tuvo la intención de ofender a México ni a su afición, aunque el tema continuó generando debate en plataformas digitales.

Beta Mejía también salió en su defensa

A la discusión se sumó Beta Mejía, pareja de Alejandra Jaramillo, quien compartió un mensaje en redes sociales para respaldar a la conductora tras las declaraciones del periodista.

Mientras las opiniones permanecen divididas, Jaramillo sostiene que sus publicaciones fueron malinterpretadas y que no buscaban insultar a los mexicanos. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante mantiene que la polémica tuvo consecuencias en la imagen pública y la carrera profesional de la conductora.