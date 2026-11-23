Alfredo Adame confirmó que asistió a una audiencia de conciliación y aceptó dar disculpa pública, aunque rechazó pagar compensación económica.

Mía Rubín dejó clara su postura ante el conflicto que enfrenta su mamá, Andrea Legarreta, con Alfredo Adame. La joven cantante salió en defensa de la conductora y aseguró que estará a su lado durante todo el proceso legal.

Durante un encuentro con la prensa, Mía fue cuestionada sobre la demanda que su madre interpuso contra el actor por presunto daño moral, luego de diversos señalamientos públicos que, de acuerdo con Andrea, han afectado tanto su imagen como a su familia.

Aunque evitó involucrarse en los detalles jurídicos del procedimiento, la cantante expresó su respaldo incondicional con un mensaje contundente.

“Yo no puedo hablar legalmente de eso, no sé qué me corresponda, pero siempre sepan que yo estoy con mi mami hasta el final”.

Origen de la disputa y audiencia de conciliación

El conflicto entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame tomó un nuevo rumbo después de que la conductora decidiera acudir a las autoridades. Entre los comentarios que generaron mayor molestia se encuentran las declaraciones del actor en las que puso en duda la paternidad de Erik Rubín sobre una de sus hijas.

Por su parte, Adame confirmó que recibió una notificación relacionada con el procedimiento y que acudió a una audiencia de conciliación. El actor manifestó estar dispuesto a ofrecer una disculpa pública, aunque expresó su desacuerdo con entregar una compensación económica por concepto de daño moral.

Hasta el momento no se ha informado de un acuerdo definitivo ni de una resolución judicial que determine responsabilidades. Mientras el proceso continúa, Mía Rubín dejó claro que su prioridad es acompañar y respaldar a su madre frente a esta controversia.