Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

Residente dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX el 6 de septiembre a las 20:00 horas, donde miles de fans disfrutarán de sus grandes éxitos

Residente, también exintegrante de Calle 13, se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México para ofrecer un concierto gratuito el próximo sábado 6 de septiembre de 2025, a las 20:00 horas.

El anuncio lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, quien informó a través de redes sociales que el puertorriqueño René Pérez Joglar, mundialmente reconocido como Residente, brindará un concierto gratuito.

El intérprete de temas como Latinoamérica, Atrévete-te-te, El futuro es nuestro y Desencuentro llegará a México en medio de su faceta como solista, en la que ha consolidado una propuesta musical caracterizada por la fuerza de sus letras, su compromiso social y la fusión de ritmos urbanos con sonidos de distintas partes del mundo.

De acuerdo con las autoridades, se espera una afluencia masiva de asistentes que podrían alcanzar las cifras récord que han tenido otros conciertos en el Zócalo, donde fácilmente se congregan cientos de miles de personas.

El acceso será completamente libre, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y tomar precauciones de seguridad.