‘Resident Evil’ conquista la taquilla en su estreno mundial

La recaudación ha sobrepasado las expectativas que Sony había puesto en este nuevo film, que en el mercado estadounidense ha superado los 60 millones de dólares

La nueva película de Zach Cregger, "Resident Evil", ha revolucionado la taquilla en su fin de semana de estreno, al recaudar 108.3 millones de dólares a nivel mundial.

Según informa la página Box Office Mojo, la nueva entrega de esta historia de zombies, que vio la luz por primera vez en la década de los 90, ha marcado el mejor debut en los 24 años de historia de la saga de terror.

Anteriormente, "Resident Evil: Afterlife" (2010) (Residente Evil: La Resurrección), protagonizada por Milla Jovovich, ostentaba el récord de mejor estreno de la saga, con 26 millones de dólares.

La recaudación ha sobrepasado las expectativas que Sony había puesto en este nuevo film, que en el mercado estadounidense ha superado los 60 millones de dólares, mientras en el resto del mundo ha recaudado más de 48.

En esta entrega de "Resident Evil", el único gran estreno de la semana, Cregger vuelve a trabajar con Austin Abrams, quien interpreta a un mensajero médico que lucha por sobrevivir a un brote viral que ha convertido a la población de Raccoon City en monstruos infectados.