Reprograman concierto de Carlos Rivera en Monterrey para 2027

Quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar el reembolso del 15 de octubre al 30 de noviembre, mediante un correo a reembolsos@superboletos.com

El cantante Carlos Rivera suspenderá temporalmente sus actividades profesionales que impliquen el uso o esfuerzo de la voz por indicación médica, debido a una intervención quirúrgica programada para noviembre. Por esta razón, su concierto en la Arena Monterrey cambiará de fecha.

La presentación, prevista originalmente para el 28 de noviembre de 2026, se realizará el 22 de mayo de 2027 a las 21:00 horas en el mismo recinto. El cambio busca permitir que el artista cumpla con sus compromisos y se reencuentre con su público.

A través del comunicado, se informó que las personas que ya adquirieron sus boletos podrán utilizarlos para la nueva fecha sin necesidad de realizar cambios. Carlos Rivera lamentó los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradeció la comprensión y el apoyo de sus seguidores.

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos?

Quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar el reembolso del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2026, mediante un correo a reembolsos@superboletos.com. En el asunto deberán escribir: “REEMBOLSOS CARLOS RIVERA 2026 MTY”.

Para los boletos físicos, será necesario adjuntar una identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte, y una imagen legible y completa de los boletos. En el caso de los boletos digitales o no impresos, se deberá enviar una identificación oficial, capturas de los códigos QR —únicamente para boletos digitales— y el correo de confirmación de compra en formato PDF.

El tiempo de respuesta estimado para las solicitudes es de cuatro a siete días hábiles. Para dudas o aclaraciones, los usuarios pueden comunicarse al WhatsApp +52 81 1625 1483 o escribir al correo de reembolsos de Superboletos.