Reprograma dúo Jesse & Joy concierto en Chihuahua

El grupo musical anunció mediante sus cuentas oficiales el cambio de fecha para su presentación dentro de El Despecho Tour.

El dúo pop Jesse & Joy anunció a través de sus redes sociales un cambio importante en la agenda de su gira El Despecho Tour, específicamente para su presentación en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información compartida por los artistas, la fecha programada inicialmente para el 5 de diciembre ha sido oficialmente reprogramada. El concierto se llevará a cabo ahora el 3 de diciembre en Chihuahua.

La publicación causó revuelo inmediato y reacciones mixtas entre los seguidores en Instagram, quienes, además de mostrar su entusiasmo por la música del dúo, aprovecharon para dejar comentarios sobre la dinámica y el futuro del proyecto musical.

Joy continuará en solitario con la minigira navideña

Tras estas presentaciones, Joy continuará su faceta musical en solitario con una minigira navideña titulada "¿Con quién se queda el Reno?", cuyas fechas confirmadas para el mes de diciembre son las siguientes, en la Ciudad de México se estará presentando el 6 de diciembre, mientras que en Monterrey el 11 de diciembre en la Arena Monterrey y, por último, en Guadalajara el 12 de diciembre en la Arena Guadalajara.