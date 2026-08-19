Reporte de sobredosis y paro cardíaco rodea muerte de Panettiere

Hayden Panettiere murió en Carolina del Sur; comunicaciones de emergencia mencionaron una posible sobredosis y un paro cardíaco, sin signos de violencia.

Hayden Panettiere, protagonista de películas como 'Scream', murió en Carolina del Sur sin que por el momento las autoridades que investigan su fallecimiento hayan encontrado signos de violencia o circunstancias sospechosas, según publica la revista People.

La publicación añade que agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron a una residencia en la localidad Greenville, Carolina del Sur, tras recibir informes sobre una "mujer inconsciente" hacia las 13:50 -hora local- del domingo.

De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de emergencia, se escuchó a los funcionarios hablar de una 'sobredosis' y un 'paro cardíaco'.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz, informó el portal TMZ citando fuentes policiales.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere aplicando "soporte vital cardíaco avanzado" y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32.

Las autoridades oficiales investigan su muerte, pero hasta el momento no han hallado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas.

Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con 'Scream VI'. El pasado mayo publicó las memorias 'This Is Me: A Reckoning', en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

Compañeros de la industria, como la actriz Viola Davis, Bethany Joy Lenz, Melissa Barrera y otras celebridades han rendido homenaje a Panettiere tras conocer la noticia de su fallecimiento.