Reportan fallecimiento del padre de Pablo Lyle

De acuerdo con diversos reportes, el estado de salud de Jorge Lyle se había deteriorado considerablemente durante los últimos días.

La familia de Pablo Lyle atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su padre, Jorge Lyle, quien enfrentaba severos problemas de salud derivados del Alzheimer y de una fuerte caída que sufrió recientemente.

La noticia ha generado gran conmoción debido a que el actor mexicano continúa cumpliendo una condena en una prisión de Florida, Estados Unidos, por el caso de homicidio involuntario derivado de un altercado vial ocurrido en Miami en 2019.

De acuerdo con diversos reportes, el estado de salud de Jorge Lyle se había deteriorado considerablemente durante los últimos días. Familiares y personas cercanas permanecían atentos a su evolución luego de que sufriera una caída mientras recibía cuidados especializados por su enfermedad.

La situación llevó a que surgieran versiones sobre un posible permiso humanitario para que Pablo Lyle pudiera viajar temporalmente a México y despedirse de su padre. Sin embargo, trascendió que el actor no habría obtenido la autorización necesaria para salir de prisión.

En días recientes, distintos medios habían informado que la defensa del actor analizaba la posibilidad de solicitar un permiso especial contemplado por el sistema penitenciario estadounidense para situaciones familiares graves, aunque se trata de un procedimiento complejo y sujeto a estrictas condiciones.

Mientras tanto, familiares de Pablo Lyle se trasladaron a Mazatlán para acompañar a Jorge Lyle durante sus últimos días. Entre ellos se encontraba Silvia Lyle, hermana del actor, quien permaneció cerca de su padre durante el delicado proceso de salud.

La muerte de Jorge Lyle ocurre en medio de una situación especialmente complicada para el actor, quien continúa cumpliendo su sentencia en Estados Unidos y se mantiene alejado de gran parte de su familia.

Hasta el momento, ni Pablo Lyle ni su equipo legal han emitido una declaración pública sobre el fallecimiento. Sin embargo, la noticia ha provocado numerosas muestras de solidaridad por parte de seguidores y figuras del medio artístico, quienes han enviado mensajes de apoyo a la familia.