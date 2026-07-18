Reportan fallecimiento de Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica

Reportes señalan que Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica, falleció presuntamente de un infarto. La familia no ha emitido una confirmación oficial

La actriz y conductora Aylín Mujica atraviesa un momento complicado luego de que se reportara la presunta muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

La información comenzó a circular este 17 de julio y, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por la familia.

Varios medios de comunicación aseguraron que la actriz habría recibido la noticia mientras se encontraba en Colombia participando en grabaciones.

De acuerdo con el reporte, Mujica estaría devastada por la pérdida.

¿Qué se sabe del fallecimiento?

Según la información difundida, Mauro Menéndez habría fallecido a causa de un infarto.

El joven residía en Miami y desarrollaba su carrera en el medio artístico como DJ y productor musical.

La noticia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas de la actriz han expresado mensajes de apoyo, mientras esperan una postura oficial por parte de la familia.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro era el hijo mayor de Aylín Mujica. Nació a mediados de la década de 1990 durante el matrimonio de la actriz con el músico cubano Osamu Menéndez.

A diferencia de otros integrantes de su familia, enfocó su carrera en la música electrónica, desempeñándose como DJ y productor musical.

Aylín Mujica también es madre de Alejandro Gavira, fruto de su relación con el productor mexicano Alejandro Gavira, y de Violeta Valenzuela, nacida de su unión con el actor colombiano Gabriel Valenzuela.

La trayectoria de Aylín Mujica

Aylín Mujica inició su formación artística en Cuba, donde estudió danza folclórica, ballet clásico y artes dramáticas desde los ocho años de edad.

En 1992 se trasladó a México para impulsar su carrera artística. Tras comenzar como modelo en comerciales y videos musicales, obtuvo reconocimiento en 1995 con su participación en la telenovela La dueña, donde interpretó a Fabiola.

Posteriormente formó parte de TV Azteca en producciones como Yacaranday, Señora, Háblame de amor y Agua y aceite, además de conducir el programa Tempranito.